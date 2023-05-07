Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську області: є пошкодження
У неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" та Сумської ОВА.
Так, у Сумській області росіяни завдавали ударів по:
- Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння;
- Середино-Будській громаді зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу міста Середина-Буда пошкоджено дві квартири в багатоквартирному будинку та складське приміщення;
- Великописарівській громаді - ворог скинув 20 мін;
- Юнаківській громаді зі ствольної артилерії;
- Новослобідській громаді з мінометів;
- Краснопільській громаді зі ствольної артилерії;
- Зноб-Новгородській громаді зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу в смт Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, три приватні будинки та приватний автомобіль;
- Есманській громаді з артилерії.
При цьому Чернігівська область також потрапила під обстріл противника.
Так, з 15:45 до 15:55 зі ствольної артилерії окупанти стріляли по району н.п. Заріччя.
При цьому з 16:25 до 16:55 війська РФ стріляли зі ствольної артилерії по н.п. Тимоновичі.
Крім того, з 20:37 до 21:10 рашисти обстрілювали зі ствольної артилерії район н.п. Стара Гута. Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків і будівлю магазину.
Нагадаємо, напередодні окупанти понад 30 разів обстріляли Сумську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки.
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