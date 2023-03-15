Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів

У середу, 15 березня, російські військові знову атакували прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Ворожі міномети не припиняють обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 13:20 до 13:30 повідомили про 18 "приходів", ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Тимоновичі.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що російські окупанти у середу, 15 березня, вчергове обстріляли населений пункт у прикордонній частині Чернігівської області.
З самого ранку, 13 березня, російські окупанти понад 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.
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