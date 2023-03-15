Россияне снова обстреляли приграничье Черниговской области из минометов

В среду, 15 марта, российские военные снова атаковали приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

"Враждебные минометы не прекращают обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13:20 до 13:30 сообщили о 18 "приходах", вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.