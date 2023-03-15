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Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області

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Чернігівська область, Середа 15 березня 2023 13:51
Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області Ілюстративне фото: росіяни вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти у середу, 15 березня, вчергове обстріляли населений пункт у прикордонній частині Чернігівської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".

З 11:30 до 11:35 було зафіксовано 2 приходи в районі населеного пункту Хрінівка, ймовірно з міномету 120 мм.

При цьому внаслідок атаки немає втрат серед особового складу та техніки. Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури також не надходила.

Нагадаємо, 13 березня росіяни понад 40 разів били по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.

10 березня окупанти також обстріляли прикордонні області, внаслідок чого було пошкоджено автомобіль.

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