Росіяни знову обстріляли Кізомис: поранено жінку та знищено будинки

Сьогодні, 7 травня, російські окупанти вкотре обстріляли село Кізомис Херсонської області. В результаті атаки жінка отримала поранення, також постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Російська авіація продовжує нищити Кізомис", - заявив Проскудін.

За його словами, було зафіксовано пʼять “прильотів” керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих жителів, з них три будинки знищено вщент.

Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що жителів Бериславського району попередили про загрозу авіаудару.

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