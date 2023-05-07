Россияне снова обстреляли Кизомыс: ранена женщина и уничтожены дома

Сегодня, 7 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли село Кизомыс Херсонской области. В результате атаки женщина получила ранения, также пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс", - заявил Проскудин.

По его словам, было зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены до основания.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома.

Напомним, сегодня мы сообщали, что жителей Бериславского района предупредили об угрозе авиаудара.

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