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Россияне снова обстреляли Кизомыс: ранена женщина и уничтожены дома

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Кизомыс, Воскресенье 07 мая 2023 17:30
Россияне снова обстреляли Кизомыс: ранена женщина и уничтожены дома Фото: россияне снова обстреляли Кизомис (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли село Кизомыс Херсонской области. В результате атаки женщина получила ранения, также пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс", - заявил Проскудин.

По его словам, было зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб. Из-за попадания поврежден газопровод и около семи домов местных жителей, из них три дома уничтожены до основания.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, из-за чего ранения получила 62-летняя женщина. Врачи оказали потерпевшей медпомощь и оставили дома.

Напомним, сегодня мы сообщали, что жителей Бериславского района предупредили об угрозе авиаудара.

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