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Росіяни знову обстріляли Херсон: влучили в ТЦ та лікарню

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Херсон, Четвер 03 серпня 2023 23:12
Росіяни знову обстріляли Херсон: влучили в ТЦ та лікарню Фото: росіяни обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська армія продовжує обстрілювати Херсон. Під час сьогоднішньої повторної атаки було зафіксовано потрапляння у торговельний центр, а також - медзаклад.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура", - повідомив голова Херсонської ОВА.

За його словами, ввечері окупанти знову здійснили обстріл міста.

"Поцілили у торговельний центр, а також - медзаклад. Попередньо, без постраждалих", - зауважив Прокудін.

Обстріли Херсона

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсон, особливо після деокупації міста.

Так, 1 серпня російські війська атакували лікарню у Херсоні, де загинув молодий лікар, який лише вийшов на посаду. Поранення отримали п'ятеро людей, хоча спочатку повідомлялося про тяжке поранення лише однієї медсестри. Також під час обстрілу загинув поліцейський.

Вночі та зранку 2 серпня місто зазнало чергових атак РФ на житлові будинки, внаслідок чого поранені дві людини.

Сьогодні російські війська обстріляли церкву у центрі Херсона. Внаслідок чого поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент удару.

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