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Россияне снова обстреляли Херсон: попали в ТЦ и больницу

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Херсон, Четверг 03 августа 2023 23:12
Россияне снова обстреляли Херсон: попали в ТЦ и больницу Фото: россияне обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская армия продолжает обстреливать Херсон. Во время сегодняшней повторной атаки было зафиксировано попадание в торговый центр, а также медучреждение.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня весь день оккупанты бьют по центру города. Под огнем жилые кварталы, социальная инфраструктура", - сообщил председатель Херсонской ОВА.

По его словам, вечером оккупанты снова совершили обстрел города.

"Попали в торговый центр, а также - медучреждение. Предварительно, без пострадавших", - отметил Прокудин.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, особенно после деоккупации города.

Так, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб только вышедший на должность молодой врач. Ранения получили пять человек, хотя сначала сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.

Сегодня российские войска обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент удара.

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