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Росіяни знову обстріляли Донецьку область, є жертва та постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни знову обстріляли Донецьку область, є жертва та постраждалі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни продовжують вести обстріли по мирних населених пунктах Донецької області. Внаслідок атак окупантів протягом минулої доби щонайменше одна людина загинула та п'ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Горлівському напрямку найбільше шкоди загарбники завдали Бахмуту. Там росіяни вбили одну людину та поранили ще двох. Було пошкоджено п'ять приватних будинків, одну багатоповерхівку та одне підприємство. У Соледарській громаді інтенсивні обстріли відбувалися поблизу Яковлівки та Бахмутського, також під вогнем були околиці Торецької та Світлодарської громад.

На Лисичанському напрямку окупанти поранили одного жителя Лимана, також не припиняються постійні обстріли Торського та Зарічного.

Окрім того, на Донецькому напрямку дві людини зазнали поранень у Красногорівці, також були зафіксовані обстріли Мар’їнки та Георгіївки. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах міста, обійшлося без жертв.

На світанку окупанти випустили чотири ракети по Краматорську. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Обсяги руйнувань встановлюються.

Росіяни також інтенсивно обстрілювали з артилерії Вугледар та Павлівку на Волноваському напрямку, жертв немає.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли сім населених пунктів Донецької області, є загиблі та постраждалі.

До того ж, Кириленко зазначав, що окупанти ведуть обстріли по всій лінії фронту у Донецькій області, але особливо гарячими точками є Бахмут та Соледар.

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