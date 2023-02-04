Росіяни знову обстріляли Чернігівську область та скинули гранати з дрона

Сьогодні, 4 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області. На одну з громад окупанти скинули дві гранати з дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК Північ .

Сьогодні близько 12 години в районі села Клюси Чернігівської області було зафіксовано російський БпЛА, з якого окупанти скинули 2 гранати. За даними командування, втрат серед особового складу, техніки чи цивільного населення не має.

В ОК Північ також повідомили, що перед цим, в районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета. Проте про втрати серед особового складу, техніки чи цивільного населення інформація не надходила.