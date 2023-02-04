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Росіяни знову обстріляли Чернігівську область та скинули гранати з дрона

Фото: військові РФ обстріляли Чернігівську область використовуючи дрон (facebook com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області. На одну з громад окупанти скинули дві гранати з дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК Північ.

Сьогодні близько 12 години в районі села Клюси Чернігівської області було зафіксовано російський БпЛА, з якого окупанти скинули 2 гранати. За даними командування, втрат серед особового складу, техніки чи цивільного населення не має.

В ОК Північ також повідомили, що перед цим, в районі села Сеньківка було зафіксовано 11 приходів, ймовірно зі 120 мм міномета. Проте про втрати серед особового складу, техніки чи цивільного населення інформація не надходила.

Нагадаємо, сьогодні окупанти знову обстріляли центр Бахмута й повністю зруйнували багатоповерхівку.

РБК-Україна писали, що за минулу добу російські війська обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина.

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