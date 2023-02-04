Россияне снова обстреляли Черниговскую область и сбросили гранаты с дрона

Сегодня, 4 февраля, российские военные обстреляли приграничья Черниговской области. На одну из общин оккупанты сбросили две гранаты из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север .

Сегодня около 12 часов в районе села Клюсы Черниговской области было зафиксировано российское БпЛА, с которого оккупанты сбросили 2 гранаты. По данным командования, потерь среди личного состава, техники или гражданского населения нет.

В ОК Север также сообщили, что перед этим, в районе села Сеньковка было зафиксировано 11 приходов, вероятно, со 120 мм миномета. Однако о потерях среди личного состава, техники или гражданского населения информация не поступала.