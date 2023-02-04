Окупанти знову обстріляли центр Бахмута: повністю зруйнована багатоповерхівка

У суботу, 4 лютого, російські військові завдали удару по центральній частині міста Бахмут у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки була зруйнована багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Бахмутської міської військової адміністрації Олексія Реви.

"Нас не зламати! Фортеця Бахмут", - додав Рева.

На фото можна побачити, багатоверховий будинок у центрі міста, який повністю вигорів після чергового удару армії РФ.

"Жодного спокійного дня. Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 3 лютого, російські загарбники обстріляли центр Бахмута у Донецькій області. Внаслідок цієї атаки постраждало геологічне підприємство.

Під постійними обстрілами у Бахмуті (Донецька область) проживає близько 6,5 тисяч жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.