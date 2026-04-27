Росіяни знову намагаються прорватися до Куп'янська через газові труби, - Трегубов

Російські окупанти під Куп'янськом намагаються прорватися до міста через газові труби. Втрати ворога при спробі пролізти по них становлять до 70%.

"Я сподівався, що вони перестануть це робити під Куп'янськом, бо банально труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там як раз проходить одна з труб. Втрати просто при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, але все одно намагаються", - зазначив він.

Трегубов припустив, що росіяни можуть вважати штурми у такий спосіб кращими, ніж по чистому полю, адже труба є хоч якимось прикриттям. Він додав, що навіть якщо труба подекуди перебита, в інших місцях вона прикриває, адже перебити її всю не можна.

За словами речника УОС, окупанти на Куп'янщині активно намагаються зменшити плацдарм на лівобережжі Осколу й прорватися до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Нагадаємо, росіяни почали лізти по спустошеним газовим трубам, щоб дібратись до Куп'янська, минулого року. Однак ЗСУ перешкоджають такій тактиці ворога - то підривають, то затоплюють труби.

У районі Куп'янська є декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої знаходиться під контролем Сил оборони.