Росіяни знову атакують Україну ударними дронами

Наразі, як попереджають в Повітряних силах, існує загроза атаки ударних дронів у Херсонській та Миколаївській областях.

Проте, часто російські ударні дрони просуваються вглиб української території. Зокрема, досягають Києва або західних областей.

Як повідомляють моніторингові групи, запуск ударних дронів відбувся з території окупованого Криму або російського Приморсько-Ахтарська.

Атаки "Шахедів" на Україну

Нагадаємо, в ніч на 24 грудня росіяни також атакували Україну своїми "Шахедами". Тоді окупанти випустили 15 ударних дронів з Приморсько-Ахтарська.

Українські військові працювали по ворожих цілях у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Загалом вдалося збити 14 з 15 ворожих безпілотників.

Крім того, вчора росіяни атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Ворог застосував 9 дронів-камікадзе, а також випустив близько півтора десятка артилерійських снарядів по регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.