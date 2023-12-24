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Россияне снова атакуют Украину ударными дронами

Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне вечером 24 декабря снова запустили свои ударные беспилотники в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые группы.

Пока что, как предупреждают в Воздушных силах, существует угроза атаки ударных дронов в Херсонской и Николаевской областях.

Однако часто российские ударные дроны продвигаются вглубь украинской территории. В частности, достигают Киева или западных областей.

Как сообщают мониторинговые группы, запуск ударных дронов произошел с территории оккупированного Крыма или российского Приморско-Ахтарска.

Атаки "Шахедов" на Украине

Напомним, в ночь на 24 декабря россияне также атаковали Украину своими "Шахедами". Тогда оккупанты выпустили 15 ударных дронов из Приморско-Ахтарска.

Украинские военные работали по враждебным целям в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей. Всего удалось сбить 14 из 15 вражеских беспилотников.

Кроме того, вчера россияне атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Враг применил 9 дронов-камикадзе, а также выпустил около полутора десятков артиллерийских снарядов по региону.

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