Росіяни знову атакують Одесу: місто під атакою дронів

Сьогодні, 19 лютого, після 20 години Труханов заявив, що в місті існує загроза застосування ударних дронів по місту.

Пізніше він закликав жителів міста пройти до укриттів та залишатись в безпечних місцях, після чого повідомив, що в місті було чутно вибухи.

"В місті чутно вибухи, лишайтеся в укриттях", - сказав він.

Зауважимо, що в Повітряних силах України також попередили, що в напрямку Одеси росіяни направили свої дрони з акваторії Чорного моря.