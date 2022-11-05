Фото: Росіяни знову атакували Марганецьку громаду у Дніпропетровській області (GettyImages)

У суботу, 5 листопада, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атак окупантів постраждав Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вдень окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді", - заявив Лукашук. За його словами, росіяни поцілили по території одного з сіл. Лукашук додав, що на щастя, ніхто не постраждав. "Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна", - пояснив голова облради. Він закликав тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць.