Росіяни знову атакували АЗС у Харкові, є постраждалі

Російські окупанти вранці суботи, 2 травня, атакували дронами Харків. Під ударом знову опинилися АЗС, відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Спершу було зафіксовано влучання "Шахеда" у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Ще один дрон влучив у Салтівському районі. Пізніше ще одне влучання бкло зафіксовано в Основ’янському районі.

За попередньою інформацією, в у цих двох районах - прильоти ворожих дронів по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Кількість постраждалих збільшилася до двох.

Наразі відомо тро трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки: 47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Постраждалим надана необхідна медична допомога.

Оновлено 11:52

За інформацією Синєгубова, у Основ'янському районі Харкова пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля.

Фото: t.me/synegubov

На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків прильоту.