ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни знову атакували АЗС у Харкові, є постраждалі

11:48 02.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки обстрілу?
aimg Тетяна Степанова
Росіяни знову атакували АЗС у Харкові, є постраждалі Ілюстративне фото: росіяни знову атакували АЗС у Харкові (ДСНС)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російські окупанти вранці суботи, 2 травня, атакували дронами Харків. Під ударом знову опинилися АЗС, відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Спершу було зафіксовано влучання "Шахеда" у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Ще один дрон влучив у Салтівському районі. Пізніше ще одне влучання бкло зафіксовано в Основ’янському районі.

За попередньою інформацією, в у цих двох районах - прильоти ворожих дронів по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.

Кількість постраждалих збільшилася до двох.

Наразі відомо тро трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки: 47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

Постраждалим надана необхідна медична допомога.

Оновлено 11:52

За інформацією Синєгубова, у Основ'янському районі Харкова пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля.

Фото: t.me/synegubov

На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків прильоту.

Росіяни масовано обстрілюють АЗС у Харкові

Нагаддаємо, вчора вранці, 1 травня, російські війська атакували дронами п'ять районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС, є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували п’яти АЗС.

На двох із них, у Слобідському районі міста та в Чугуєві, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.

Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги