Росіяни знову атакували АЗС у Харкові, є постраждалі
Російські окупанти вранці суботи, 2 травня, атакували дронами Харків. Під ударом знову опинилися АЗС, відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Спершу було зафіксовано влучання "Шахеда" у Слобідському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
Ще один дрон влучив у Салтівському районі. Пізніше ще одне влучання бкло зафіксовано в Основ’янському районі.
За попередньою інформацією, в у цих двох районах - прильоти ворожих дронів по території АЗС. Також пошкоджено будівлю автосалону.
Кількість постраждалих збільшилася до двох.
Наразі відомо тро трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки: 47-річний чоловік отримав поранення з пошкодженням лівої лопатки, 89-річний чоловік та 49-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.
Постраждалим надана необхідна медична допомога.
Оновлено 11:52
За інформацією Синєгубова, у Основ'янському районі Харкова пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля.
На місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків прильоту.
Росіяни масовано обстрілюють АЗС у Харкові
Нагаддаємо, вчора вранці, 1 травня, російські війська атакували дронами п'ять районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС, є постраждалі.
Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували п’яти АЗС.
На двох із них, у Слобідському районі міста та в Чугуєві, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.
Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.