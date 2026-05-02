Россияне снова атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшие
Российские оккупанты утром субботы, 2 мая, атаковали дронами Харьков. Под ударом снова оказались АЗС, известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Сначала было зафиксировано попадание "Шахеда" в Слободском районе города. В результате обстрела повреждены жилые дома.
Еще один дрон попал в Салтовском районе. Позже еще одно попадание было зафиксировано в Основянском районе.
По предварительной информации, в этих двух районах - прилеты вражеских дронов по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.
Количество пострадавших увеличилось до двух.
Известно трое пострадавших в результате вражеской атаки: 47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Обновлено 11:52
По информации Синегубова, в Основянском районе Харькова повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля.
На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий прилета.
Россияне массированно обстреливают АЗС в Харькове
Напомним, вчера утром, 1 мая, российские войска атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.
Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали пять АЗС.
На двух из них, в Слободском районе города и в Чугуеве, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.
Взрывами повреждено оборудование заправок, 10 легковых автомобилей и здание автомойки.