ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне снова атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшие

11:48 02.05.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях обстрела?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: россияне снова атаковали АЗС в Харькове (ГСЧС)
Российские оккупанты утром субботы, 2 мая, атаковали дронами Харьков. Под ударом снова оказались АЗС, известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сначала было зафиксировано попадание "Шахеда" в Слободском районе города. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Еще один дрон попал в Салтовском районе. Позже еще одно попадание было зафиксировано в Основянском районе.

По предварительной информации, в этих двух районах - прилеты вражеских дронов по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.

Количество пострадавших увеличилось до двух.

Известно трое пострадавших в результате вражеской атаки: 47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Обновлено 11:52

По информации Синегубова, в Основянском районе Харькова повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля.

Россияне снова атаковали АЗС в Харькове, есть пострадавшие

Фото: t.me/synegubov

На месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается ликвидация последствий прилета.

Россияне массированно обстреливают АЗС в Харькове

Напомним, вчера утром, 1 мая, российские войска атаковали дронами пять районов Харькова. Зафиксированы попадания в АЗС, есть пострадавшие.

Как сообщили в ГСЧС, россияне атаковали пять АЗС.

На двух из них, в Слободском районе города и в Чугуеве, возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Взрывами повреждено оборудование заправок, 10 легковых автомобилей и здание автомойки.

Больше по теме:
АЗС Харьков Война в Украине Атака дронов
Новости
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы