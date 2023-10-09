Росіяни знизили активність на Таврійському напрямку: у ЗСУ назвали причину

За його словами, вже другу добу поспіль активність авіації та артилерії росіян падає. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 455 обстрілів.

При цьому загарбники продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, де здійснили близько 15 невдалих атак в районах Авдіївки, Новомихайлівки та Мар’їнки.

Загалом на Таврійському напрямку за добу зафіксовано 18 бойових зіткнень. Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони мають черговий успіх західніше Вербового.

"Дещо активність на нашому напрямку впала. Ми пов’язуємо це з погодою і з тим, що ворог перегруповується частково", - зазначив речник.

Шпутун додав, що росіяни менше застосовують авіацію через те, що погода нельотна, а видимість погана.

"Зараз вийшло сонце, можливо, ворог знову активізується", - додав він.

За словами речника, російські війська зараз зосереджені саме на Авдіївці та Мар’їнці. Вони продовжують там штурми.

"Ворогу потрібно підтягнути резерви, потрібно підтягнути боєприпаси. Трошки пішли дощі, логістика, скажемо, утруднена. Але, я думаю, ворог не розслабиться і буде далі десь штурмувати, відволікати нас від наступу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що ситуація у районі селища Велика Новосілка на півдні Донецької області стабілізувалася. Росіяни там перебувають в обороні.

Також зазначимо, що за минулу добу українські військові на Таврійському напрямку ліквідували майже 200 росіян та 3 склади боєприпасів.

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