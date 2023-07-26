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Росіяни знищили вщент 180 українських шкіл, - Лісовий

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Середа 26 липня 2023 07:34
Росіяни знищили вщент 180 українських шкіл, - Лісовий Фото: росіяни знищили вщент 180 шкіл (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російські війська зруйнували вщент 180 українських шкіл, загалом пошкоджено понад 1,3 тисячі закладів освіти по всій країні.

Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні", - повідомив Лісовий.

Він також зазначив, що наразі 75% шкіл облаштовано укриттями - це близько 9 тисяч закладів освіти.

Освітній процес в Україні

З початком повномасштабного вторгнення українські школи перейшли на онлайн-формат, однак з 1 вересня 2023 року можливе повернення дітей за парти. Для цього школи мають бути обладнані укриттями на випадок повітряних атак.

Крім цього, в близьких до фронту регіонах будуть і надалі практикувати онлайн- або змішану форму навчання.

Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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