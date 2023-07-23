Уроки онлайн чи знову за парти? Яким буде новий навчальний рік в Україні

З нового навчального року українські заклади освіти можуть перейти з онлайну на очний формат занять. Такі рекомендації нещодавно дало МОН вишам та коледжам. Школи також готуються до повернення дітей за парти з 1 вересня. Проте основною вимогою для відновлення уроків офлайн є виконання умов безпеки на випадок повітряних атак.

Детально про підготовку до навчального року 2023/2024 та в яких містах планують скасування дистанційки - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Максимально в офлайні: в якому форматі та коли почнеться навчальний рік

Освітній процес в Україні за останні роки зазнав суттєвих змін. Спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через повномасштабну російську агресію в навчальних закладах було запроваджено дистанційний режим занять. Це призвело до погіршення якості освіти.

В Міністерстві освіти і науки України вказують на такі негативні наслідки та недоліки онлайну:

відсутність ефективного зворотного зв'язку з викладачами;

великий обсяг домашніх завдань;

технічні проблеми;

недостатнє забезпечення отримувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою;

недостатнє спілкування;

відсутність можливості отримати практичний досвід.

У листі до навчальних закладів МОН рекомендує почати навчальний рік із 1 вересня 2023 та максимально перейти на аудиторний формат занять за умови наявності укриттів та їх достатньої місткості.

Це стосується закладів фахової передвищої та вищої освіти, фахових коледжів, коледжів, академій та університетів.

Варто зазначити, що лист Міносвіти має рекомендаційний характер. Адже відповідно до законодавства, вищевказані заклади можуть самостійно визначати організаційну та безпекову модель проведення освітнього процесу.

Фото: наявність укриття - головна вимога для відновлення навчання офлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Де продовжать дистанційний режим занять

Рекомендації МОН не стосуються регіонів зі складною безпековою ситуацією. Очному навчанню можуть перешкодити воєнні дії. Насамперед мова йде про заклади освіти, що знаходяться в зоні бойових дій, в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем С-300 та аналогічних.

Умовою повернення до офлайну є забезпечення безпечних умов освітнього процесу.

Тому в Міносвіти пропонують керівництву закладів освіти протягом липня-серпня 2023 вжити заходів щодо облаштування існуючих укриттів (як спеціалізованих, так і пристосованих) для проведення в них занять під час повітряних тривог.

Як працюватимуть школи

Стосовно навчального року 2023/2024 в школах у МОН поки що не робили офіційних заяв. В умовах воєнного стану рішення про формат роботи освітніх установ прийматимуть місцеві військові адміністрації та засновники кожного закладу освіти.

Ймовірно, школи працюватимуть за моделлю минулого року - офлайн, дистанційний чи комбінований формат уроків, в залежності від безпекової ситуації та наявності облаштованих укриттів у закладі.

Які міста готові відновити очне навчання

Харків

Минулий навчальний рік для учнів шкіл та харківських студентів пройшов в дистанційному режимі. Проте вже з вересня 2023 заклади освіти можуть повернутися до офлайну.

7 липня Рада оборони Харківської області дала дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання закладам дошкільної, шкільної, фахової, передвищої, вищої освіти. Остаточне рішення про формат навчання прийматимуть засновники та керівники закладів, але лише за виконання безпекових умов.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова основними вимогами є:

наявність у закладі спеціальних укриттів, що відповідають вимогам ДБН;

готовність системи оповіщення;

визначення шляхів евакуації;

створення запасів води та медикаментів;

проведення уроків безпеки щодо дій у разі повітряної тривоги.

В ОВА зазначили, що батькам дітей запропонують визначити бажаний формат шкільного навчання. Також для учнів та педагогів проводитимуть тренування для швидкої евакуації в укриття.

Очільник ОВА Синєгубов каже про запровадження змішаного формату як у школах, так і у вишах. "Офлайн будуть проводити ті заняття, які неможливо провести онлайн. Наприклад, для студентів-медиків або для першокласників, бо вони досить важко сприймають освіту в онлайн форматі. Заняття будуть проводитись в укриттях", - пояснив він.

Фото: харківські школярі можуть повернутися за парти після року навчання онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Полтавщина

В Полтавській області 87% шкіл готові розпочати навчальний рік 2023 офлайн. З 526 закладів середньої освіти регіону 404 школи мають облаштовані укриття, а ще 55 шкіл використовують укриття інших суб’єктів господарювання.

Про це розповів керівник ОВА Дмитро Лунін, та зазначив, що безпека дітей є найголовнішим завданням при підготовці закладів освіти до 1 вересня.

Він також висловив сподівання, що всі школи Кременчука цього року зможуть повернутися до традиційного формату уроків.

"Маємо позитивний приклад Кременчука. Минулого року практично нічого не було зроблено для того, щоб діти пішли до школи. Цього року в 19 школах активно проводять роботи. Якщо так і надалі працюватимуть, то навчальний рік усі школярі Кременчука розпочнуть очно", - розповів Лунін.

Дніпро

Міськарада Дніпра погодила повернення школярів за парти в навчальному році 2023/2024. Але остаточне рішення щодо того, чи ходитиме дитина до школи, чи вчитиметься дистанційно - за батьками.

Батьки дітей можуть обрати один із запропонованих форматів:

змішана форма - уроки за партою та уроки онлайн;

дистанційна форма навчання – синхронні та асинхронні уроки онлайн;

індивідуальна – екстернат чи сімейна форма навчання.

Тільки після того, як батьки визначаться з формою навчання, у школах будуть затверджені розклади уроків.

Офлайн уроки проводитимуть в школах, де облаштовані укриття. Це 116 шкіл зі 154. Учні з різних шкіл навчатимуться разом, тому розглядаються варіанти навчального процесу в дві зміни, а частина уроків все ж буде онлайн.

Кіровоградщина

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Кіровоградській області триває облаштування укриттів у навчальних закладах. З 1 вересня 2023 в регіоні планують запровадити змішану форму освітнього процесу.

Якщо на початку війни було 86 укриттів у школах, то зараз їх мають 452 школи – це 92% навчальних закладів регіону, розповів заступник начальника обласного департаменту освіти Володимир Таборанський в ефірі Українського Радіо Кропивницький.

"Наше завдання на 1 вересня: в усіх школах області має бути хоча б змішана форма навчання. Бути основною для навчання дистанційна форма не може, потрібно повертатись до спілкування: спілкування між дітьми, між дитиною та вчителем", - заявив Таборанський.