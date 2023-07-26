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Россияне полностью уничтожили 180 украинских школ, - Лесной

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Среда 26 июля 2023 07:34
Россияне полностью уничтожили 180 украинских школ, - Лесной Фото: россияне уничтожили полностью 180 школ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российские войска полностью разрушили 180 украинских школ, в общей сложности повреждено более 1,3 тысячи учебных заведений по всей стране.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лесной, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы имеем 180 только школ, разрушенных до основания. Более 300 учебных заведений разрушены, более 1000 учебных заведений повреждены и подлежат экспертизе, могут ли они быть отстроены, или нет", - сообщил Лесной.

Он также отметил, что в настоящее время 75% школ обустроены укрытиями - это около 9 тысяч учебных заведений.

Образовательный процесс в Украине

С началом полномасштабного вторжения украинские школы перешли на онлайн-формат, однако с 1 сентября 2023 возможно возвращение детей за парты. Для этого школы должны быть оборудованы укрытиями в случае воздушных атак.

Кроме этого, в близких к фронту регионах будут и дальше практиковать онлайн- или смешанную форму обучения.

Детальнее о том, каким будет новый учебный год - читайте в материале РБК-Украина.

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