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Росіяни випустили по Україні 99 дронів: більшість вдалося збити

Україна, Середа 22 січня 2025 11:20
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Росіяни випустили по Україні 99 дронів: більшість вдалося збити Фото: сили ППО збили 65 з 99 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 22 січня випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків. Більшість ворожих безпілотників знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили дрони по Україні з шести напрямків, а саме Чауда (Крим), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 10:00 Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 65 дронів. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

Що ще відомо про наслідки атаки

Нагадаємо, що ввечері 21 січня росіяни вдарили дроном по житловому сектору у місті Суми. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, сталася пожежа.

Також окупанти атакували дроном Миколаїв ввечері 21 січня. Внаслідок атаки було частково зруйновано один з поверхів багатоквартирного будинку, пошкоджені й інші будинки та будівлі.

Як відомо, у Київській області внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджені електромережі і будинки.

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