ua en ru
Чт, 23 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья, 20 тысяч абонентов без света

Четверг 23 января 2025 09:06
UA EN RU
Россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья, 20 тысяч абонентов без света Фото: россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Сергей Пышкин

В течение ночи россияне дважды атаковали Запорожье. Во время одного из обстрелов враг уничтожил энергообъект, в результате чего 20 тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По словам Федорова, из-за уничтожения энергообъекта, без света остались:

  • 20 тысяч абонентов;
  • котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты, что привело к отсутствию теплоснабжения у 17 тысяч абонентов.

Фото: россияне уничтожили ночью один из энергообъектов Запорожья (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)

На местах попаданий уже работают все службы. В частности к ликвидации последствий присоединились и благотворители. В городе развернули "Пункты несокрушимости".

Во время первого обстрела террористы применили против города беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. Утром же враг атаковал баллистикой.

По состоянию на сейчас известно о 25 раненых гражданских, среди которых двухмесячный мальчик. Еще один человек погиб.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам Украины, применяя ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБ), беспилотники и артиллерию. Часто целью является гражданская инфраструктура, что создает серьезную угрозу для людей.

Также почти каждую ночь враг прибегает к запуску беспилотников. Например, в ночь на 22 января россияне выпустили по Украине 99 дронов с шести направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
NEWS
Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ с 2022 года превысили 825 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
"Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сейчас переломный ход войны". Разведчики бригады "Рубеж" о задачах на "нуле", ТЦК и мобилизации