Росіяни знищили великий логістичний хаб на Київщині (фото)

Ймовірно, атакованим логістичним центром був AMTEL у Бучанському районі.

За попередньою інформацією, через атаку постраждали двоє людей.

Близько 10:30 рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атак. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.

Фото: наслідки удару РФ на Київщині (ДСНС)

До ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.