Війна в Україні

Росіяни знищили "Нову пошту" на Запоріжжі (фото)

10:31 09.04.2026 Чт
2 хв
У компанії показали наслідки ворожого удару
aimg Костянтин Широкун
Фото: росіяни знищили "Нову пошту" на Запоріжжі (t.me/novapostcorp)

Війська РФ сьогодні вночі, 9 квітня, атакували Запоріжжя та область. Внаслідок влучання дрона було знищене відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці.

У компанії зазначають, що ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене.

"На жаль, понад 150 відправлень згоріли. Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тисяч гривень", - додали у "Новій пошті".

Повідомляється, що невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб компанія й надалі могла надавати послуги доставки.

Атаки на "Нову пошту"

Компанія регулярно зазнає атак з боку російських військ, зокрема ударів по сортувальних терміналах, що призводить до руйнувань, знищення посилок і загибелі працівників.

Так, 1 квітня російською атакою знищено термінал "Нової пошти" у Луцьку. В результаті обстрілу виникла велика пожежа.

Окрім того, 17 березня російські війська атакували Запоріжжя та завдали удару поблизу терміналу "Нової пошти". Внаслідок обстрілу постраждали люди.

Також у січні 2026 року російські війська завдали ракетного удару по терміналу у передмісті Харкова. Внаслідок атаки загинули цивільні працівники - двоє співробітників компанії та двоє водіїв партнерів.

Ще раніше, у грудні 2025 року, під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала. Збитки тоді оцінили у 2,3 млн гривень.

