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Росіяни знищили міст. Поліція евакуювала мешканців прикордонного села в Сумській області

Фото: поліція евакуюює жителів області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти зруйнували міст, що ускладнило евакуацію з прикордонного села Лугівка в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Ворог руйнує житло мирних жителів, об'єкти інфраструктури. Вчора російською ракетою знищено міст через річку Ворскла. Поліцейський Дмитро Піддубний евакуював 16 жителів села Лугівка", - повідомили правоохоронці.

 

За їх даними, правоохоронці також здійснюють супровід автотранспорту та забезпечують громадський порядок.

Повітряні удари РФ по Україні у ніч проти 14 березня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе, і повітряна тривога цієї ночі була оголошена у багатьох областях.

Ближче до ранку стало відомо, що у Харкові було зафіксоване падіння "Шахеда" у середмісті у районі приватних будинків, даних про можливих постраждалих не надходило.

Після цього в командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожих ракет у напрямку, зокрема, Шостки та Охтирки Сумської області. В ниці північних регіонів знову оголосили тривогу через загрозу балістичних ударів. Згодом її скасували.

Крім того, у Харкові знову пролунав вибух через ракетний удар інтервентів.

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