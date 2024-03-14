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Россияне уничтожили мост. Полиция эвакуировала жителей приграничного села в Сумской области

Фото: полиция эвакуирует жителей области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты разрушили мост, что осложнило эвакуацию из пограничного села Луговка в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Враг разрушает жилье мирных жителей, объекты инфраструктуры. Вчера российской ракетой уничтожен мост через реку Ворскла. Полицейский Дмитрий Поддубный эвакуировал 16 жителей села Луговка", - сообщили правоохранители.

 

По их данным, правоохранители также осуществляют сопровождение автотранспорта и обеспечивают общественный порядок.

Воздушные удары РФ по Украине в ночь на 14 марта

Напомним, этой ночью российские кафиры в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена во многих областях.

Ближе к утру стало известно, что в Харькове было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших не поступало.

После этого в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеских ракет в направлении, в частности, Шостки и Ахтырки Сумской области. В низменности северных регионов снова объявили тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Впоследствии ее упразднили.

Кроме того, в Харькове снова раздался взрыв из-за ракетного удара интервентов.

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