Росіяни знищили дата-центр "Датагруп" у Києві

У "Датагруп" заявили, що внаслідок нічного удару балістичними ракетами обладнання та інфраструктура дата-центру були повністю знищені. За оцінкою компанії, відновити об'єкт і продовжити його роботу неможливо.

Водночас серед співробітників постраждалих немає.

"Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", — повідомили в компанії.

Що відомо про "Датагруп"

"Датагруп" - український постачальник телекомунікаційних послуг, який забезпечує електронними комунікаціями абонентів у понад 90 населених пунктах країни.

Знищення дата-центру стало серйозною втратою для інфраструктури компанії. Однак завдяки резервним майданчикам вона продовжує надавати послуги клієнтам.

У компанії не повідомили додаткових подробиць про масштаби впливу атаки на роботу сервісів.

