Росіяни знищили дата-центр "Датагруп" у Києві

Російська балістична атака на Київ у ніч проти 19 жовтня знищила дата-центр телекомунікаційної компанії "Датагруп". Обладнання та інфраструктура об'єкта повністю виведені з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис компанії у Facebook.
У "Датагруп" заявили, що внаслідок нічного удару балістичними ракетами обладнання та інфраструктура дата-центру були повністю знищені. За оцінкою компанії, відновити об'єкт і продовжити його роботу неможливо.
Водночас серед співробітників постраждалих немає.
"Продовжуємо надавати сервіси клієнтам із резервних майданчиків", — повідомили в компанії.
"Датагруп" - український постачальник телекомунікаційних послуг, який забезпечує електронними комунікаціями абонентів у понад 90 населених пунктах країни.
Знищення дата-центру стало серйозною втратою для інфраструктури компанії. Однак завдяки резервним майданчикам вона продовжує надавати послуги клієнтам.
У компанії не повідомили додаткових подробиць про масштаби впливу атаки на роботу сервісів.
Нагадуємо, 1 жовтня внаслідок російських обстрілів у Києві було знищено дата-центр "Парковий". Об'єкт зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу.
Крім того, 6 жовтня про припинення роботи після масованої російської атаки повідомив київський дата-центр "Омега Телеком".