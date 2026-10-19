Россияне уничтожили дата-центр "Датагруп" в Киеве

В "Датагруп" заявили, что в результате ночного удара баллистическими ракетами оборудование и инфраструктура дата-центра были полностью уничтожены. По оценке компании восстановить объект и продолжить его работу невозможно.

В то же время, среди сотрудников пострадавших нет.

"Продолжаем предоставлять сервисы клиентам с резервных площадок", - сообщили в компании.

Что известно о "Датагруп"

"Датагруп" - украинский поставщик телекоммуникационных услуг, обеспечивающий электронными коммуникациями абонентов более чем в 90 населенных пунктах страны.

Уничтожение дата-центра стало серьезным уроном для инфраструктуры компании. Однако благодаря резервным площадкам она продолжает оказывать услуги клиентам.

В компании не сообщили дополнительные подробности о масштабах влияния атаки на работу сервисов.