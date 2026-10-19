Россияне уничтожили дата-центр "Датагруп" в Киеве

Российская баллистическая атака на Киев в ночь на 19 октября уничтожила дата-центр телекоммуникационной компании "Датагруп". Оборудование и инфраструктура объекта полностью выведены из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
В "Датагруп" заявили, что в результате ночного удара баллистическими ракетами оборудование и инфраструктура дата-центра были полностью уничтожены. По оценке компании восстановить объект и продолжить его работу невозможно.
В то же время, среди сотрудников пострадавших нет.
"Продолжаем предоставлять сервисы клиентам с резервных площадок", - сообщили в компании.
"Датагруп" - украинский поставщик телекоммуникационных услуг, обеспечивающий электронными коммуникациями абонентов более чем в 90 населенных пунктах страны.
Уничтожение дата-центра стало серьезным уроном для инфраструктуры компании. Однако благодаря резервным площадкам она продолжает оказывать услуги клиентам.
В компании не сообщили дополнительные подробности о масштабах влияния атаки на работу сервисов.
Напомним, 1 октября в результате российских обстрелов в Киеве был уничтожен дата-центр "Парковый". Объект получил критические повреждения и полностью прекратил работу.
Кроме того, 6 октября опрекращении работы после массированной российской атаки сообщил киевский дата-центр "Омега Телеком".