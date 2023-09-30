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Росіяни знищили 90% ППО Харківської області на початку вторгнення, - ЗСУ

Субота 30 вересня 2023 15:09
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Росіяни знищили 90% ППО Харківської області на початку вторгнення, - ЗСУ Фото: Дмитро Комаров й Сергій Мельник, начальник Сил оборони Харкова (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

На початку повномасштабного вторгнення російські терористи знищили 90% протиповітряної оборони Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сил оборони Харкова Сергія Мельника у фільмі Дмитра Комарова.

За словами Мельника, після 24 лютого він зв'язався з командиром бригади 32 зенітно-ракетного полку й дізнався про знищення практичною усієї бригади.

"Але у нього залишилися ракети С-300, їх зуміли поставити на бойове чергування. Вдалося зробити, щоб російська авіація не продовжувала нальоти на Харків", – відзначив Мельник.

Начальник Сил оборони Харкова пояснив, що терористи знали розташування всіх командних пунктів, оскільки вони були збудовані ще за часи СРСР.

Ситуація в Харківській області

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, частина Харківської області тимчасово потрапила під контроль ворога. Завдяки ефективній контратаці Збройних сил на початку вересня 2022 року, майже всі населені пункти області були визволені.

Терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

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