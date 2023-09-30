Россияне уничтожили 90% ПВО Харьковской области в начале вторжения, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сил обороны Харькова Сергея Мельника в фильме Дмитрия Комарова.

По словам Мельника, после 24 февраля он связался с командиром бригады 32 зенитно-ракетного полка и узнал об уничтожении практической всей бригады.

"Но у него остались ракеты С-300, их сумели поставить на боевое дежурство. Удалось сделать, чтобы российская авиация не продолжала налеты на Харьков", - отметил Мельник.

Начальник Сил обороны Харькова пояснил, что террористы знали расположение всех командных пунктов, поскольку они были построены еще во времена СССР.

Ситуация в Харьковской области

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, часть Харьковской области временно попала под контроль врага. Благодаря эффективной контратаке Вооруженных сил в начале сентября 2022 года, почти все населенные пункты области были освобождены.

Террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.