Россияне значительно нарастили усилия на Покровском направлении, - Генштаб

Российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

По состоянию на 22:00 16 июня произошло 104 боевых столкновения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

За сутки Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовых действия агрессора отражены нашими защитниками. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 оккупанта погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.

На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские захватчики при поддержке авиации 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Девять штурмовых действий в районе Верхнекаменского и Раздолевки отражены подразделениями Сил обороны.

Трижды агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении. Потери позиций и территорий не допущены.

На Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Калинового, Сокола, Новокола. 32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий к истощению и сдерживанию российских захватчиков на указанном направлении.

Предварительные потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боеприкосновений. Четыре атаки в районах Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки успешно отбиты украинскими воинами. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времивском направлении в течение дня оккупанты при поддержке авиации предприняли 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. Десять атак завершились неудачей для российских захватчиков, идет бой в районе Водяного. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях семь штурмовых действий врага не имели успеха. Потери позиций не допущены.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.