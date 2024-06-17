Россияне значительно нарастили усилия на Покровском направлении, - Генштаб
Российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ.
По состоянию на 22:00 16 июня произошло 104 боевых столкновения. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.
За сутки Силы обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава противника.
На Харьковском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Волчанска. Три штурмовых действия агрессора отражены нашими защитниками. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 122 оккупанта погибшими и ранеными, поражено 31 укрытие личного состава врага и склад боеприпасов.
На Купянском направлении противник предпринял четыре попытки оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и Берестово. Две атаки врага успешно отражены, продолжаются боевые столкновения у Синьковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении российские захватчики при поддержке авиации 10 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинскими защитниками отбиты. Ситуация напряженная. Продолжаются бои вблизи Дружелюбовки и Невского.
На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Девять штурмовых действий в районе Верхнекаменского и Раздолевки отражены подразделениями Сил обороны.
Трижды агрессор безуспешно атаковал украинских защитников вблизи Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении. Потери позиций и территорий не допущены.
На Покровском направлении враг значительно нарастил усилия. Количество боеприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) российские захватчики пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Калинового, Сокола, Новокола. 32 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий к истощению и сдерживанию российских захватчиков на указанном направлении.
Предварительные потери агрессора составили более 190 оккупантов убитыми и ранеными. Поражены пять вражеских блиндажей.
На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боеприкосновений. Четыре атаки в районах Георгиевки, Прасковьевки и Константиновки успешно отбиты украинскими воинами. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где продолжаются бои.
На Времивском направлении в течение дня оккупанты при поддержке авиации предприняли 11 попыток потеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Водяного, Урожайного и Старомайорского. Десять атак завершились неудачей для российских захватчиков, идет бой в районе Водяного. Ситуация под контролем сил обороны.
На Ореховском и Приднепровском направлениях семь штурмовых действий врага не имели успеха. Потери позиций не допущены.
На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.
Напомним, согласно последнему отчету Института изучения войны, российские оккупанты 15 июня продвинулись к юго-востоку от Купянска Харьковской области и к юго-западу от Авдеевки Донецкой области.
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