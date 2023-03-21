Росіяни змушують жителів окупованих територій писати відмову від українського громадянства, - ЦНС

Російські загарбники планують на законодавчому рівні зобов'язати мешканців тимчасово окупованих територій писати заяву про відмову від українського громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Така заява немає ніякої юридичної сили, адже в Україні відсутній механізм позбавлення громадянства", - зазначили у ЦНС.
Відтак, такі заяви мають дві мети:
"Водночас окупанти тиснуть на українців, аби ті отримували російську макулатуру. У Токмаці загарбники погрожують мешканцям, що відправляють їх "на підвал" або відберуть дітей, якщо ті не отримають паспорт РФ", - додали у Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів.
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