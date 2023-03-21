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Россияне заставляют жителей оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС

Фото: Россияне заставляют жителей оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Такое заявление не имеет никакой юридической силы, ведь в Украине отсутствует механизм лишения гражданства", - отметили в ЦНС.

Следовательно, такие заявления преследуют две цели:

  • пропагандистскую, чтобы продемонстрировать, как жители "массово" отказываются от украинского гражданства;
  • карательную, ведь если враг узнает, что, несмотря на написание заявления на отказ от гражданства, житель продолжает получать украинские выплаты, то он становится "иностранным агентом".

"В то же время оккупанты давят на украинцев, чтобы те получали российскую макулатуру. В Токмаке захватчики угрожают жителям, что отправят их "на подвал" или отберут детей, если те не получат паспорт РФ", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним, россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов.

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