Россияне заставляют жителей оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС

Российские захватчики планируют на законодательном уровне обязать жителей временно оккупированных территорий писать заявление об отказе от украинского гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Такое заявление не имеет никакой юридической силы, ведь в Украине отсутствует механизм лишения гражданства", - отметили в ЦНС.
Следовательно, такие заявления преследуют две цели:
"В то же время оккупанты давят на украинцев, чтобы те получали российскую макулатуру. В Токмаке захватчики угрожают жителям, что отправят их "на подвал" или отберут детей, если те не получат паспорт РФ", - добавили в Центре нацсопротивления.
Напомним, россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов.
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