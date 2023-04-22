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Россияне заставляют украинских ученых в оккупации вступать в академию наук РФ, - ЦНС

Новина українською →
Украина, Суббота 22 апреля 2023 22:34
Россияне заставляют украинских ученых в оккупации вступать в академию наук РФ, - ЦНС Фото: Оккупант (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях враг начал оказывать давление на академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Тем, кто остался проживать на захваченных территориях, сообщили, что им необходимо поступить в российскую академию наук и отказаться от членства в НАНУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты поощряют украинских ученых выплатой от 500 до 1000 долларов, но в случае отказа обещают заблокировать работу и угрожают проблемами.

Всем ученым сообщено, что для поступления в ряды российской академии наук необходимо получить паспорт РФ.

"Заметим, что нам известны все фамилии российских коллаборантов и поэтому каждый, кто оказывает давление на ученых, не избежит ответственности в пределах действующего законодательства Украины", - добавили в ЦНС.

Напомним, что РФ на захваченных территориях Украины хочет в сентябре провести фейковые "выборы". Местных жителей уже начали вовлекать в этот процесс, их дистанционно заставляют голосовать за "Единую Россию".

Также сообщалось, что россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов.

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