Росіяни не зможуть заглушити. В Україні створили рацію з унікальною технологією (фото)

Він нагадав, що ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії українським військовим. Тому в Україні було розроблену унікальну рацію Himera для того, щоб наші військові завжди мали зв’язок та могли ефективно координувати роботу підрозділів.

"Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів", - написав Федоров.

Варто зауважити, що рацію також можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

"Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту", - підкреслив Федоров.

Фото: рація Himera (t.me/zedigital)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, українські захисники отримають секретні дрони, які вже показали результативність на полі бою.

Нещодавно Армія дронів встановила новий рекорд за кількістю знищеної техніки росіян за тиждень. Бійцям ЗСУ вдалося вразити 205 одиниць різної ворожої техніки.

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