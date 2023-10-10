Россияне не смогут заглушить. В Украине создали рацию с уникальной технологией (фото)

Он напомнил, что враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским военным. Поэтому в Украине была разработана уникальная правота Himera для того, чтобы наши военные всегда имели связь и могли эффективно координировать работу подразделений.

"Это уникальная технология, которая работает под враждебным РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней", – написал Федоров.

Следует отметить, что право также можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать в качестве GPS-маяка для поиска и эвакуации воинов. Управление радиостанциями можно просто через приложение в телефоне.

"Уверен, что в скором времени на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-tech стартапом ИТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта", - подчеркнул Федоров.

Фото: рация Himera (t.me/zedigital)

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, украинские защитники получат секретные дроны, которые уже показали результативность на поле боя.

Недавно Армия дронов установила новый рекорд по количеству уничтоженной техники россиян за неделю. Бойцам ВСУ удалось поразить 205 единиц разной вражеской техники.

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