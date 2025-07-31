Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину

За словами експерта, реактивні "Шахеди" значно дорожчі за "традиційні" копії іранських безпілотників. Наприклад, мінімальна вартість двигуна для реактивного "Шахеда" - від 40 тисяч доларів, тоді як двигун звичайного дрона коштує 15 тисяч.

"Тобто приблизно втричі дорожчий. Відповідно, доведеться посилювати структуру, трохи інше обладнання, і загалом цей дрон буде мінімально, так в цілому у два - два з половиною рази дорожчий", - пояснив він.

Росіяни хочуть "виключити з гри" мобільні вогневі групи. На думку окупантів, це дуже ефективний компонент української протиповітряної оборони, який можна виключити, застосовуючи реактивні дрони.

Але є нюанс, який російські генерали не враховують: реактивні "Шахеди" мають тепловий слід. А мобільні групи мають на озброєнні не тільки кулемети, але й переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

"І окрім того, ми отримали значну кількість винищувачів західних типів, з ракетами Sidewinder. Буде проблема з ракетами Sidewinder - є винищувачі Mirage 2000 з ракетами Mica, у яких теж інфрачервоне наведення. Вони теж зможуть працювати по цих реактивних "Шахедах", - зазначив Романенко.

Тож, на думку експерта, реактивні "Шахеди" можуть застосовуватися виключно як додаткова лінійка дронів, щоб ускладнити роботу ППО. Але через ціну навряд чи ворог повністю перейде на "реактивну тягу".