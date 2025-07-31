Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину

Россияне начали использовать реактивные беспилотники "Шахед" для попыток ударов по Украине. Но полностью перейти на них они не смогут - слишком дорого.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
По словам эксперта, реактивные "Шахеды" значительно дороже "традиционных" копий иранских беспилотников. Например, минимальная стоимость двигателя для реактивного "Шахеда" - от 40 тысяч долларов, тогда как двигатель обычного дрона стоит 15 тысяч.
"То есть примерно втрое дороже. Соответственно, придется усиливать структуру, немного другое оборудование, и в целом этот дрон будет минимально, да в целом в два - два с половиной раза дороже", - пояснил он.
Россияне хотят "исключить из игры" мобильные огневые группы. По мнению оккупантов, это очень эффективный компонент украинской противовоздушной обороны, который можно исключить, применяя реактивные дроны.
Но есть нюанс, который российские генералы не учитывают: реактивные "Шахеды" имеют тепловой след. А мобильные группы имеют на вооружении не только пулеметы, но и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).
"И кроме того, мы получили значительное количество истребителей западных типов, с ракетами Sidewinder. Будет проблема с ракетами Sidewinder - есть истребители Mirage 2000 с ракетами Mica, у которых тоже инфракрасное наведение. Они тоже смогут работать по этим реактивным "Шахедам", - отметил Романенко.
Поэтому, по мнению эксперта, реактивные "Шахеды" могут применяться исключительно как дополнительная линейка дронов, чтобы усложнить работу ПВО. Но из-за цены вряд ли враг полностью перейдет на "реактивную тягу".
Отметим, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". О том же самое сказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат - по его словам, это довольно сложные для обнаружения цели.
Заметим, что на днях, первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики.