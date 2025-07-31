Россияне не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды": эксперт назвал причину

По словам эксперта, реактивные "Шахеды" значительно дороже "традиционных" копий иранских беспилотников. Например, минимальная стоимость двигателя для реактивного "Шахеда" - от 40 тысяч долларов, тогда как двигатель обычного дрона стоит 15 тысяч.

"То есть примерно втрое дороже. Соответственно, придется усиливать структуру, немного другое оборудование, и в целом этот дрон будет минимально, да в целом в два - два с половиной раза дороже", - пояснил он.

Россияне хотят "исключить из игры" мобильные огневые группы. По мнению оккупантов, это очень эффективный компонент украинской противовоздушной обороны, который можно исключить, применяя реактивные дроны.

Но есть нюанс, который российские генералы не учитывают: реактивные "Шахеды" имеют тепловой след. А мобильные группы имеют на вооружении не только пулеметы, но и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

"И кроме того, мы получили значительное количество истребителей западных типов, с ракетами Sidewinder. Будет проблема с ракетами Sidewinder - есть истребители Mirage 2000 с ракетами Mica, у которых тоже инфракрасное наведение. Они тоже смогут работать по этим реактивным "Шахедам", - отметил Романенко.

Поэтому, по мнению эксперта, реактивные "Шахеды" могут применяться исключительно как дополнительная линейка дронов, чтобы усложнить работу ПВО. Но из-за цены вряд ли враг полностью перейдет на "реактивную тягу".