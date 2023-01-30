Росіяни зміцнюють оборону навколо аеродрому у Бердянську: супутникові знімки

Як зазначає видання, війська РФ з початку окупації Бердянська використовують місцевий аеродром як базу для гелікоптерів. На супутникових знімках, зроблених 27 січня, можна помітити дев'ять летальних апаратів, серед яких, ймовірно, гелікоптери та один безпілотник "Форпост" (позначений зеленим на фото).

Фото: авіація росіян на аеродромі у Бердянську (defence-ua.com)

Згідно з супутниковими знімками, росіяни намагаються перетворити аеродром на вузол оборони, там уже звели укріплення. Лінія оборони росіян складається з окопів, траншей та окремих позицій, у тому числі укриттів для техніки.

Також там звели протитанкові бетонні загородження. Станом на 27 січня вже 30% аеродрому оточено такими спорудами.

Фото: оборонні споруди росіян довкола аеродрому (defence-ua.com)

"Швидше за все, у рашистів значно ширші плани саме на цей об'єкт, ніж просто використовувати його як передову вертолітну базу", - зазначають у Defense Express.