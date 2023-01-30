Россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске: спутниковые снимки

Российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, который находится почти в 100 километрах от линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Как отмечает издание, войска РФ с начала оккупации Бердянска используют местный аэродром в качестве базы для вертолетов. На спутниковых снимках, которые были сделаны 27 января, можно заметить девять летальных аппаратов, среди которых, вероятно, вертолеты и один беспилотник "Форпост" (отмечен зеленым на фото).
Согласно спутниковым снимкам, россияне пытаются превратить аэродром в узел обороны, там уже возвели укрепления. Линия обороны россиян состоит из окопов, траншей и отдельных позиций, в том числе укрытий для техники.
Также там возвели противотанковые бетонные заграждения. По состоянию на 27 января уже 30% аэродрома окружено такими сооружениями.
"Скорее всего, у рашистов значительно более широкие планы именно на этот объект, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы", - отмечают в Defense Express.
Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму российские оккупанты начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек", а также устанавливать бетонные изгороди.
Также мы писали, что еще в ноябре 2022 года окопы заметили в северной части Крыма.
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