Росіяни змінюють тактику масованих атак: це ускладнює роботу рятувальників

Росія змінює тактику масованих та тривалих обстрілів України. Це ускладнює роботу рятувальників, які ліквідовують наслідки атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги з місця удару у Києві.
"Сьогодні вночі було дуже складно рятувальникам працювати, як і в принципі минулий місяць, тому що ворог застосовує нову тактику нападу, тобто це довготривалі атаки - спочатку дронами, потім ракетами, потім знову дронами. Тобто змінюється тактика і по масштабах, і по тривалості", - сказала вона.
За словами речниці, під час таких тривалих атак є багато руйнацій і викликів рятувальників, але не завжди бійці ДСНС можуть оперативно і безпечно виїхати на місця подій.
"Звичайно, змінюємо алгоритми, змінюємо тактику, але повністю її не розкриваємо, тому що росіяни моніторять також наші медіа. Вони вивчають нашу тактику і змінюють тактику нападу", - додала Водолага.
Сьогодні, 4 липня, російські окупанти масовано атакували Київ ракетами і дронами. У столиці зафіксовані наслідки у шести районах. Кількість постраждалих зросла до 26 осіб.
Як відомо, у Києві внаслідок нічної атаки була пошкоджена пожежна частина. На щастя, рятувальники не постраждали.
Проте нагадаємо, що в ніч на 6 червня у Києві загинули троє рятувальників під час атаки ворога. Вони працювали під обстрілами.
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