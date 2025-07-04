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Россияне меняют тактику массированных атак: это усложняет работу спасателей

Фото: РФ меняет тактику массированных обстрелов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия меняет тактику массированных и длительных обстрелов Украины. Это усложняет работу спасателей, которые ликвидируют последствия атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светланы Водолаги с места удара в Киеве.

"Сегодня ночью было очень сложно спасателям работать, как и в принципе прошлый месяц, потому что враг применяет новую тактику нападения, то есть это долговременные атаки - сначала дронами, потом ракетами, потом снова дронами. То есть меняется тактика и по масштабам, и по продолжительности", - сказала она.

По словам спикера, во время таких длительных атак есть много разрушений и вызовов спасателей, но не всегда бойцы ГСЧС могут оперативно и безопасно выехать на места событий.

"Конечно, меняем алгоритмы, меняем тактику, но полностью ее не раскрываем, потому что россияне мониторят также наши медиа. Они изучают нашу тактику и меняют тактику нападения", - добавила Водолага.

 

Удар по Киеву 4 июля

Сегодня, 4 июля, российские оккупанты массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В столице зафиксированы последствия в шести районах. Количество пострадавших возросло до 26 человек.

Как известно, в Киеве в результате ночной атаки была повреждена пожарная часть. К счастью, спасатели не пострадали.

Однако напомним, что в ночь на 6 июня в Киеве погибли трое спасателей во время атаки врага. Они работали под обстрелами.

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КиевГСЧСВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака