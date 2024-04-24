UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни змінюють місця дислокації техніки у Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ, - АТЕШ

Фото: українські військові у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські загарбники змінюють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ"

"Агенти "АТЕШ" ведуть постійне спостереження за всім, що відбувається в Маріуполі. Є інформація, що ЗС РФ почали переміщувати свої підрозділи по місту, намагаючись уникнути ударів з боку Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, росіяни намагаються розмішуватись у будинках, лікарнях і школах, прикриваючись цивільними.

"Окупанти роблять спроби розміщуватися у житлових будинках, лікарнях і школах, що створює загрозу для мирного населення і демонструє їхнє нелюдське ставлення до цивільних",  - зазначили партизани.

Вибухи у Маріуполі 24 квітня

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі в ніч проти 24 квітня пролунала затяжна серія вибухів. Вони лунали на околицях міста, ймовірно, що їх епіцентром став Маріупольський район.

Пізніше стало відомо, що наслідком вибухів у Маріуполі стали удари по базах загарбників.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, шість влучань було зафіксовано в селі Бабах-Тарама по базуванню окупантів.

"На зараз відомо про одного 200-го окупанта та не менш 15 поранених. Всі - особи офіцерського складу", - додав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольДонецька областьВійна в Україні