Россияне меняют места дислокации техники в Мариуполе, чтобы избежать ударов ВСУ, - АТЕШ

"Агенты "АТЕШ" ведут постоянное наблюдение за происходящим в Мариуполе. Есть информация, что ВС РФ начали перемещать свои подразделения по городу, пытаясь избежать ударов со стороны Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В частности, россияне пытаются размешиваться в домах, больницах и школах, прикрываясь гражданскими.

"Оккупанты предпринимают попытки размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения и демонстрирует их бесчеловечное отношение к гражданским", - отметили партизаны.