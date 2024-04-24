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Россияне меняют места дислокации техники в Мариуполе, чтобы избежать ударов ВСУ, - АТЕШ

Фото: украинские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики меняют места дислокации своей техники, чтобы избежать ударов украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ"

"Агенты "АТЕШ" ведут постоянное наблюдение за происходящим в Мариуполе. Есть информация, что ВС РФ начали перемещать свои подразделения по городу, пытаясь избежать ударов со стороны Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

В частности, россияне пытаются размешиваться в домах, больницах и школах, прикрываясь гражданскими.

"Оккупанты предпринимают попытки размещаться в жилых домах, больницах и школах, что создает угрозу для мирного населения и демонстрирует их бесчеловечное отношение к гражданским", - отметили партизаны.

Взрывы в Мариуполе 24 апреля

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе в ночь на 24 апреля прозвучала затяжная серия взрывов. Они звучали в окрестностях города, вероятно, что их эпицентром стал Мариупольский район.

Позже стало известно, что последствием взрывов в Мариуполе стали удары по базам захватчиков.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, шесть попаданий были зафиксированы в селе Бабах-Тарама по базированию оккупантов.

"На данный момент известно об одном 200-м оккупанте и не менее 15 раненых. Все - лица офицерского состава", - добавил он.

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