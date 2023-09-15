Росіяни змінили тактику на лінії Куп'янськ-Лиман: відмовились від м'ясних штурмів і вогневого валу

Він зазначив, що на лінії Куп'янськ-Лиман наразі спостерігається затишшя. Там немає бойових зіткнень, але тривають запеклі обстріли та авіанальоти.

"Успіхів у РФ немає. Противник змінив тактику: замість м'ясних штурмів застосовують артилерію, немає вогневих валів, економлять боєприпаси. Розвідка моніторить підтягування їхніх резервів. Ми повинні бути готові будь-якої миті", - сказав речник.

За його словами, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксували 514 обстрілів та 11 авіанальотів. Українські військові знищили 48 окупантів, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артилерійські установки "Мста-Б" та "Мста-С", реактивну систему "Ураган", дві системи "Град", два дрони-камікадзе "Ланцет" та вантажівку з боєприпасами.

Ситуація на фронті

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що росіяни відновлюють свої сили та поповнюють втрачену техніку на Лимано-Куп'янському напрямку.

Зазначимо, що наші бійці продовжують контрнаступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Так, нещодавно вони звільнили Андріївку Донецької області. Проте на Бахмутському напрямку тривають активні бої.

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