RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сменили тактику на линии Купянск-Лиман: отказались от мясных штурмов и огневого вала

Фото: россияне сменили тактику на линии Купянск-Лиман (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сменили тактику на Лимано-Купянском направлении. В последнее время там наблюдается затишье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что на линии Купянск-Лиман сейчас наблюдается затишье. Там нет боевых столкновений, но продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.

"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику: вместо мясных штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", - сказал спикер.

По его словам, за его прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении зафиксировали 514 обстрелов и 11 авианалетов. Украинские военные уничтожили 48 оккупантов, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами.

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне восстанавливают свои силы и пополняют утраченную технику на Лимано-Купянском направлении.

Отметим, что наши бойцы продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Так, недавно они освободили Андреевку Донецкой области. Однако на Бахмутском направлении продолжаются активные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКупянск