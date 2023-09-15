Россияне сменили тактику на линии Купянск-Лиман: отказались от мясных штурмов и огневого вала

Он отметил, что на линии Купянск-Лиман сейчас наблюдается затишье. Там нет боевых столкновений, но продолжаются ожесточенные обстрелы и авианалеты.

"Успехов у РФ нет. Противник изменил тактику: вместо мясных штурмов применяют артиллерию, нет огневых валов, экономят боеприпасы. Разведка мониторит подтягивание их резервов. Мы должны быть готовы в любой момент", - сказал спикер.

По его словам, за его прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении зафиксировали 514 обстрелов и 11 авианалетов. Украинские военные уничтожили 48 оккупантов, танк Т-72, тягач МТ-ЛБ, артиллерийские установки "Мста-Б" и "Мста-С", реактивную систему "Ураган", две системы "Град", два дрона-камикадзе "Ланцет" и грузовик с боеприпасами.

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что россияне восстанавливают свои силы и пополняют утраченную технику на Лимано-Купянском направлении.

Отметим, что наши бойцы продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Так, недавно они освободили Андреевку Донецкой области. Однако на Бахмутском направлении продолжаются активные бои.

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