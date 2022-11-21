Росіяни змінили напрямок руху техніки та живої сили з Маріуполя, - Андрющенко

"В неділю зафіксовано зміну основного напряму руху військової техніки та поки живої сили. Щонайменш дві колони вантажних автомобілів та інженерної техніки по 35-40 одиниць в кожної з боку Росії через місто вирушило через с. Нікольське в напрямку Гуляйполя", - написав він.

Андрющенко зазначив, що це вже друге велике військове посилення з РФ за тиждень, що вирушило у напрямку Гуляйполя.

Він також зазначив, що у Мангуші через велику кількість розміщених окупантів, запроваджені патрулі росіян, які були виведені з Херсона. На один патруль припадає п'ять осіб.

Радник мера також додав, що біля районної адміністрації цілий день стоїть БТР із прапором морської піхоти.

Тим часом гайляйтеру району Борису Тримі було надано охорону з поліцейських та військових.

"За чутками в середині окупаційної адміністрації серед зрадників - Мангуш чекає на звільнення в січні. Тому - страх та посилена охорона. Бойовий дух на нулі", - додав він.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що росіяни намагалися наступати на Гуляйполе силами шести штурмових груп, але їхні спроби виявилися невдалими.

Окрім того, РБК-Україна повідомляло, що після відступу загарбників з Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості ворожих військ. Саме місто впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.